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11 августа 2018, 09:15

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На Дмитровском шоссе провалился грунт

На Дмитровском шоссе провалился грунт

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Асфальт провалился на Дмитровском шоссе. Буквально за несколько минут случились массовые аварии. Десятки машин встали на аварийках, у большинства лопнули колеса, поломаны диски. Чтобы не создавалась пробка, пришлось их отгонять вправо на автобусную полосу. Провал на дороге был небольшой, но водители его не сразу заметили и просто не успевали притормажимать, чтобы объехать. По их словам, никаких предупреждающих знаков выставлено не было. В итоге один из мужчин встал у провалившегося асфальта, чтобы туда не попали другие машины.

Подробнее – на телеканале Москва 24.
видео Светлана Ключникова дороги

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