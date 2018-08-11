На Дмитровском шоссе провалился грунт

Асфальт провалился на Дмитровском шоссе. Буквально за несколько минут случились массовые аварии. Десятки машин встали на аварийках, у большинства лопнули колеса, поломаны диски. Чтобы не создавалась пробка, пришлось их отгонять вправо на автобусную полосу. Провал на дороге был небольшой, но водители его не сразу заметили и просто не успевали притормажимать, чтобы объехать. По их словам, никаких предупреждающих знаков выставлено не было. В итоге один из мужчин встал у провалившегося асфальта, чтобы туда не попали другие машины.

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