В Сербии вакцинировано 35,2% населения

В рамках новой рубрики Вакци-Нации зрители могут узнать, как идет прививочная кампания от коронавируса в разных странах. В Сербии набирает популярность "прививочный туризм". Как сообщают местные Telegram-каналы, все больше иностранцев хотят приехать в Сербию ради прививки. Дело в том, что власти страны не политизируют тему вакцинации. Сербия закупает разные вакцины, в том числе и российский спутник. И предлагает гражданам и гостям страны самим выбирать, чем прививаться.

В самой Сербии вакцинировано более 35% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

