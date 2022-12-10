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Восстановительные работы в ТЦ "Мега" Химки планируют начать в субботу

Восстановительные работы в ТЦ "Мега" Химки планируют начать в субботу

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В субботу, 10 декабря, планируют начать восстановительные работы в ТЦ "Мега" Химки после пожара, который произошел в гипермаркете в OBI.

В настоящее время здание гипермаркета полностью разрушено. Ущерб оценивается в 20 миллиардов рублей.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" вспыхнул примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позднее ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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