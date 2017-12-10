ФАС не стала реагировать на жалобы россиян на подорожание продуктов

Россияне жалуются в антимонопольную службу на подорожание продуктов. Однако в ФАС заявляют, что повода для проверок не видят, а возможный рост объяснили законом спроса и предложения, передает телеканал Москва 24.

Беспокойство покупателей разделили и в Росстате. Недавний мониторинг показал: цены на так называемую новогоднюю корзину заметно выросли. Красная икра, например, стала дороже почти на 20 процентов, а сливочное масло – на 13,5 процента.

По подсчетам специалистов, минимальный набор продуктов для праздничного стола обойдется семье из четырех человек в шесть тысяч сто рублей.