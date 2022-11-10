Пруды очистили в поселении Московский

Пруды привели в порядок в поселении Московский. Специалисты очистили Верхний Передельцевский пруд от ила и грунта, после чего сформировали береговой откос и укрепили его деревом лиственницы.

На Среднем Передельцевском пруду и одноименном ручье работы было побольше. Там специалисты сформировали русло с отсыпкой щебня, построили переливы на ручье и каскаде прудов, сделали прогулочную дорожку и лестницы.

На прудах на реке Зименка также пришлось углублять дно и укреплять берега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.