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Пруды очистили в поселении Московский

Пруды очистили в поселении Московский

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Пруды привели в порядок в поселении Московский. Специалисты очистили Верхний Передельцевский пруд от ила и грунта, после чего сформировали береговой откос и укрепили его деревом лиственницы.

На Среднем Передельцевском пруду и одноименном ручье работы было побольше. Там специалисты сформировали русло с отсыпкой щебня, построили переливы на ручье и каскаде прудов, сделали прогулочную дорожку и лестницы.

На прудах на реке Зименка также пришлось углублять дно и укреплять берега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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