Более 10 тыс ж/д билетов в Крым и обратно купили за двое суток

10 ноября 2019, 22:15
Свыше 10 тысяч билетов купили за двое суток продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно за двое суток продаж.
Самое популярное направление – Москва – Симферополь. В двухэтажных составах можно купить места в купе и СВ. Минимальная цена билетов 3000 и 10000 рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2 тысяч 741 километр поезд пройдет за 43,5 часа.
Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2 тысячи 9 километров займет 33 часа.
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