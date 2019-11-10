Более 10 тыс ж/д билетов в Крым и обратно купили за двое суток

Свыше 10 тысяч билетов купили за двое суток продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно за двое суток продаж.

Самое популярное направление – Москва – Симферополь. В двухэтажных составах можно купить места в купе и СВ. Минимальная цена билетов 3000 и 10000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2 тысяч 741 километр поезд пройдет за 43,5 часа.

Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2 тысячи 9 километров займет 33 часа.