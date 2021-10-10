Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 32. В больницах по-прежнему остаются 25 человек. У многих из них доза метанола в несколько раз выше смертельной. Об этом сообщили в местном Минздраве.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти людей. Еще семеро пострадавших лечатся дома. Следователи и полиция уже обнаружили и склад контрафакта, и место, где его производили. Возбуждено 6 уголовных дел, задержаны 10 человек. При этом пятеро из них уже заключены под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

