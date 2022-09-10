Температура в Подмосковье опустилась до -5 градусов ночью

В Подмосковье в ночь на 10 сентября температура воздуха упала до -5 градусов. О первых заморозках рассказали и жители Тверской области.

Ближайшей ночью и в утренние часы в столичном регионе снова ожидаются заморозки. Температура может опуститься до -2 градусов. Об этом предупредили в МЧС.