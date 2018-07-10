Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2018, 17:45

Общество

Волонтеры предвыборного штаба Собянина продолжают работать по запросам москвичей

Волонтеры предвыборного штаба Собянина продолжают работать по запросам москвичей

Певца Шуру могут выселить из квартиры

СМИ сообщили новые подробности избиения депутата Госдумы Жигарева

Законопроект об отмене роуминга в России прошел первое чтение

Спасатели вывели всех детей и их тренера из пещеры в Таиланде

Поправки в пенсионное законодательство обсудили в Общественной палате РФ

"Москва и мир": развитие транспорта в Москве и новый глава МИД Великобритании

"Кинофакты": "Забытая мелодия для флейты"

"Кинофакты": "Солярис"

Въехавший в переход в Москве водитель автобуса останется под домашним арестом

Волонтеры работают по запросам и пожеланиям, с которыми москвичи обращаются в предвыборный штаб Сергея Собянина. На контроле у добровольцев в настоящее время находится около 100 таких дел. Получив задание проверить проблему, волонтер выезжает на место и фиксирует ее. Затем он отправляет материалы на портал "Наш город" и после ответа снова проверяет, решена она или нет. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество политика город Иван Базанов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика