Волонтеры предвыборного штаба Собянина продолжают работать по запросам москвичей

Волонтеры работают по запросам и пожеланиям, с которыми москвичи обращаются в предвыборный штаб Сергея Собянина. На контроле у добровольцев в настоящее время находится около 100 таких дел. Получив задание проверить проблему, волонтер выезжает на место и фиксирует ее. Затем он отправляет материалы на портал "Наш город" и после ответа снова проверяет, решена она или нет. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.