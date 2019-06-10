Суд огласит приговор бывшему полковнику Захарченко 10 июня

Суд огласит приговор скандально известному Дмитрию Захарченко 10 июня. Он обвиняется в получении взяток, а также в злоупотреблении полномочиями и в том, что препятствовал следствию.

По данным оперативников, он предупреждал банкиров о предстоящих визитах правоохранителей и помогал избавляться от улик. Во время обысков в доме сестры Захарченко нашли девять миллиардов рублей. У самого бывшего офицера и его окружения изъяты 23 квартиры и машиноместа в престижных районах столицы, а также элитные автомобили.

К тому же выяснилось, что он устроил на фиктивную должность в банк своего отца. За это последний получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Для самого Захарченко обвинение просит 15 лет колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал.

