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10 июня 2019, 10:15

Происшествия

Суд огласит приговор бывшему полковнику Захарченко 10 июня

Суд огласит приговор бывшему полковнику Захарченко 10 июня

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Суд огласит приговор скандально известному Дмитрию Захарченко 10 июня. Он обвиняется в получении взяток, а также в злоупотреблении полномочиями и в том, что препятствовал следствию.

По данным оперативников, он предупреждал банкиров о предстоящих визитах правоохранителей и помогал избавляться от улик. Во время обысков в доме сестры Захарченко нашли девять миллиардов рублей. У самого бывшего офицера и его окружения изъяты 23 квартиры и машиноместа в престижных районах столицы, а также элитные автомобили.

К тому же выяснилось, что он устроил на фиктивную должность в банк своего отца. За это последний получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Для самого Захарченко обвинение просит 15 лет колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал.

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