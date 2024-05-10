В аэропорту Жуковский рейс до Антальи задерживают на 12 часов

В аэропорту Жуковский десятки туристов больше 12-ти часов не могут вылететь в турецкий город Анталья. По словам пассажиров, авиакомпания "Ред вингс" отменила рейс без объяснения причин.

У московского городского вокзала Тимирязевская скоро появится большая стоянка и площадка для автобусов. Пассажирам будет удобно делать пересадку с МЦД, метро и наземного транспорта.

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства. Ранее сегодня Госдума утвердила его кандидатуру. За – проголосовали 375 депутатов, 57 – воздержались, против не высказался никто.

В столице стартовал рейд, касающийся водителей электросамокатов и велосипедистов. Инспекторы разъяснят правила и напомнят об обязательном ношении защитной экипировки.

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