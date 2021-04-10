Из-за половодья жители Башкирии начали ловить щук прямо у дома

На появившихся в Сети кадрах видно, как стоящий на дороге мужчина рыбачит на удочку. Жители города Давлеканово в Башкирии сумели найти плюсы в половодье – они ловят щук прямо возле своих затопленных домов.

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