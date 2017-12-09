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09 декабря 2017, 09:15

Город

На Сокольнической площади поменялась схема движения транспорта

На Сокольнической площади поменялась схема движения транспорта

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На Сокольнической площади с 9 декабря начнет действовать новая схема движения. Это связано со строительством станции "Стромынка" Третьего пересадочного контура метро. Она появится в Сокольниках через два года. На трех улицах района движение станет одностронним, еще на двух машины пустят в обе стороны. Изменения затронут и общественный транспорт. Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев изменят, а остановки перенесут. Обо всех изменениях будут сообщать в транспорте, а также с помощью объявлений на остановках.

Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео Светлана Милорадова дороги строительство
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