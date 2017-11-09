Суд арестовал имущество Кирилла Серебренникова

Имущество Кирилла Серебренникова попало под арест. Решение вынес Басманный суд Москвы. Арестованы банковские счета режиссера, квартира и автомобиль, сообщает пресс-служба суда.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета некоммерческой организации "Седьмая студия". Сам театральный режиссер находится под домашним арестом. Кроме того, сегодня суд арестовал более 85 тысяч долларов экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.