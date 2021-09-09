На станции "Кутузовская" МЦК откроют вестибюль с эскалатором

В пятницу на станции МЦК "Кутузовская" откроют южный вестибюль. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях.

Глава столицы отметил, что по просьбе пассажиров там сделали эскалатор. А еще написал, что "Кутузовская" входит в пятерку самых популярных станций Московского центрального кольца. В будни ею пользуются более 30 тысяч пассажиров.

Там сделана удобная пересадка на метро и наземный транспорт. А в следующем году появится пересадка на одноименную станцию железной дороги – это будет четвертая линия МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.