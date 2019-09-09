Тверскую улицу открыли только для коммунальной техники

Москва отпраздновала день рождения. Главные гуляния в честь 872-летия столицы развернулись на ВДНХ и Тверской. Ее, кстати, на время праздника сделали пешеходной.

В понедельник, 9 сентября, на Тверской улице еще действуют ограничения. Там сейчас работают коммунальщики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.