В Москве презентовали альбом песен из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!"

9 августа в столице прошел светский вечер в честь презентации музыкального альбома мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Корреспонденты Москвы онлайн Анна Луговская и Лариса Соколова пообщались с создателями спектакля и музыки, а также гостями мероприятия.

Премьерный показ российского мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!" состоялся 3 декабря 2022 года на сцене Московского дворца молодежи. Авторами сюжета и пьесы выступили Сергей Калужанов и Михаил Миронов. В мюзикле звучат 22 песни группы "Секрет", в числе которых "Алиса", "Привет", "Моя любовь на пятом этаже" и другие. Постановка стала настолько успешной, что создатели решили выпустить альбом с музыкальными композициями.

