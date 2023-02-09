Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до пяти. Об этом сообщили в региональных экстренных службах. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основная версия произошедшего – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее глава МЧС Александр Куренков вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства вылетел на место происшествия. Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел рано утром 8 февраля. В результате взрыва обрушилась часть здания.

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