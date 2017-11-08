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08 ноября 2017, 14:45

Мэр Москвы

Собянин сообщил о грантах за развитие проекта "Московская электронная школа"

Собянин сообщил о грантах за развитие проекта "Московская электронная школа"

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Город выделит гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". На поощрение могут рассчитывать не только педагоги, но и те, кто может помочь в формировании образовательных программ. Об этом Сергей Собянин сообщил на заседании президиума правительства города. Кроме того, он поручил включить в учебный процесс материалы, непосредственно связанные с Москвой.

Утверждаются три вида грантов за разработку образовательных материалов, которые имеют разное вознаграждение. Речь идет о суммах 5-200 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео мэр Москвы Сергей Собянин образование деньги Елена Силуянова
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