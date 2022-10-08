09:30Новости
На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда
Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, сообщили Национальном антитеррористическом комитете. В результате загорелся следовавший мимо поезд с топливными цистернами, а также частично обрушились два автомобильных пролета моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с данным ЧП. Власти обещают оперативно восстановить все повреждения. Сейчас движение машин и поездов по Крымскому мосту приостановлено.
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