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На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту – НАК

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, сообщили Национальном антитеррористическом комитете. В результате загорелся следовавший мимо поезд с топливными цистернами, а также частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с данным ЧП. Власти обещают оперативно восстановить все повреждения. Сейчас движение машин и поездов по Крымскому мосту приостановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
видеоИван Лозовой
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