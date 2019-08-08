Форма поиска по сайту

08 августа 2019, 17:54

Общество

"Московское долголетие": заплыв с дельфинами

88-летняя Людмила Снегирева – участница программы "Московское долголетие". Она рассказала, что любит наблюдать за животными и понимает их, а во времена Великой Отечественной войны в их доме жили поросенок и коза. После того, как Людмила в Адлере увидела дельфинов, женщина мечтала с ними поплавать.

По программе "Московское долголетие" Людмила начала посещать спортивный зал, чтобы держать себя в форме. В Центре плавания с дельфинами в "Москвариуме" на ВДНХ ее мечта осуществилась.
видео общество досуг Московское долголетие

