Две иномарки столкнулись на трассе под Балашихой

На трассе под Балашихой немецкая иномарка буквально залезла на кабриолет. Серьезная авария произошла утром 8 июня. Недалеко от автобусной остановки столкнулись Audi А4 и Pontiac, которые снесли дорожный знак и зацепили фонарный столб. Несмотря на раннее время суток, у места ДТП собрались десятки зевак. Они были удивлены, как получилось, что иномарки оказались в таком необычном положении. Некоторые предположили, что водители устроили гонки. Подробности ДТП – в сюжете телеканала Москва 24.