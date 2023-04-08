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На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами

На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами

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На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами. Правило "один самокат – один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф. Об это сообщают в МЧС. Также в телеграм-канале ведомства напомнили основные правила безопасной езды на электросамокатах. Запрещается ездить в дождь, кататься с детьми без детского сиденья или подножки, модернизировать самокат самостоятельно и нарушать установленный режим зарядки. Детям до 14 пользоваться электросамокатом самостоятельно также нельзя. Кроме того, в МЧС советуют не забывать шлем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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