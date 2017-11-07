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07 ноября 2017, 13:45

Общество

Чемпион мира по кикбоксингу Липовой рассказал подробности уличной драки

Чемпион мира по кикбоксингу Липовой рассказал подробности уличной драки

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Чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой рассказал подробности уличной драки, в которой он получил травму головы. Врачам пришлось наложить на рану семь швов. Липовой потерял около 500 миллилитров крови.

Александр Липовой – трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. В 2006 году он установил на ринге рекорд: за 48 минут нанес сопернику четыре тысячи ударов руками и ногами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео медицина происшествия спорт Полина Соловьева
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