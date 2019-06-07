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07 июня 2019, 12:35

Происшествия

Очевидец пожара в районе бывшего завода "Серп и Молот" рассказала о происшествии

Очевидец пожара в районе бывшего завода "Серп и Молот" рассказала о происшествии

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Крупный пожар произошел в районе бывшего завода "Серп и Молот". На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Там загорелся автосервис по разбору автомобилей. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны.

Очевидец пожара в районе бывшего завода "Серп и Молот" рассказала, что сейчас происходит на месте происшествия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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