Очевидец пожара в районе бывшего завода "Серп и Молот" рассказала о происшествии

Крупный пожар произошел в районе бывшего завода "Серп и Молот". На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Там загорелся автосервис по разбору автомобилей. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны.

Очевидец пожара в районе бывшего завода "Серп и Молот" рассказала, что сейчас происходит на месте происшествия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.