Лось устроил аварию на трассе в Санкт-Петербурге

Лось устроил аварию на оживленной трассе. Необычное ДТП произошло на Кольцевой дороге Петербурга, передает телеканал Москва 24.

Животное перепрыгнуло через отбойник и выскочило на дорогу, лавируя в потоке машин. При этом сохатый чуть не задел белый кроссовер, из-за чего водителю пришлось резко затормозить. В этот момент в него на полном ходу врезалась малолитражка, которая ехала следом.

Лось в результате благополучно миновал дорогу и скрылся в лесу. А вот автомобилистам пришлось после этого еще долго подсчитывать ущерб и дожидаться автоинспекторов.