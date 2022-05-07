ФСБ задержала готовивших теракты ко Дню Победы неонацистов

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки Маньяки Культ Убийства (М.К.У.).

Водоснабжение в нескольких районах Мариуполя запустят к середине мая, сообщает МЧС ДНР.

Самолет, выполняющий рейс Москва – Бухара, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика неисправности.

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