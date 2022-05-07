Празднование Дня Победы в Москве завершится салютом. Он начнется в 22:00.

Фейерверки запустят на 19 парковых площадках. Среди них: Парк Горького, "Сокольники", сад "Эрмитаж", Таганский парк и Сад имени Баумана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.