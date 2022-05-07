Число пострадавших из-за пожаров в Омской области выросло до 16

В Омской области количество пострадавших из-за пожаров выросло до 16, рассказали в пресс-службе правительства региона. До этого сообщалось о восьмерых пострадавших.

В городе Называевск людей готовят к эвакуации. Уже подготовлены автобусы и организованы пункты временного размещения.

Уточняется, что сначала в районе вспыхнули два жилых дома. Однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние строения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.