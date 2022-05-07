Два самолета и три вертолета ВСУ сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный

Украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА Bayraktar TB2 сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный, а также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".

Под Харьковом с помощью "Искандеров" был уничтожен склад техники ВСУ.

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