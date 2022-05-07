МО сообщило, что в районе острова Змеиный сбито два самолета ВСУ

Два самолета и три вертолета украинских военных сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерала, были сбиты украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА Bayraktar TB2, а также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".

Кроме того, ракетными и сухопутными войсками в течение дня было поразилижено 276 целей ВСУ, из них 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 31 пункт управления.

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