Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 февраля 2019, 11:30

Экономика

За 2018 год квартиры на вторичном рынке недвижимости подорожали в среднем на 5%

За 2018 год квартиры на вторичном рынке недвижимости подорожали в среднем на 5%

Иммиграционный офис США закрывают в Москве

Онкологический регистр в России заработает с июля

Пассажиры рейса Москва – Вьетнам собираются подавать на авиакомпанию в суд

Купить билет через мобильное приложение можно будет на всех направлениях МЖД

Легкоатлетку Кирдяпкину дисквалифицировали на три года

В Сети появилась фотография, где "Волга" буксирует Tesla

На "Автозаводской" задержан мужчина с предметом похожим на нож

Панин намекнул на эмиграцию в Америку

В Госдуме согласились с предложением повысить минимальный возраст для продажи сигарет

За 2018 год квартиры на вторичном рынке недвижимости подорожали в среднем на 5%. Такой рост цен эксперты наблюдают впервые за четыре года. Больше всего подорожали квартиры в Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

В Москве стоимость квадратного метра в конце 2019 года преодолела психологическую отметку в 200 тысяч рублей.

Как найти жилье по выгодной цене и продолжится ли рост недвижимости дальше – в сюжете телеканала Москва 24.
видео недвижимость финансы Алексей Марачев Екатерина Лопарева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика