За 2018 год квартиры на вторичном рынке недвижимости подорожали в среднем на 5%. Такой рост цен эксперты наблюдают впервые за четыре года. Больше всего подорожали квартиры в Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

В Москве стоимость квадратного метра в конце 2019 года преодолела психологическую отметку в 200 тысяч рублей.

Как найти жилье по выгодной цене и продолжится ли рост недвижимости дальше – в сюжете телеканала Москва 24.