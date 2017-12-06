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06 декабря 2017, 17:15

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Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Шереметьево

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Шереметьево

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Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет.

Лайнер принадлежит латвийской компании Air Baltic. Из-за ЧП полосу пришлось закрыть. В связи с этим администрация воздушной гавани приняла решение ограничить число взлетно-посадочных операций. Это серьезно изменит график прибытия рейсов. Задержка уже составляет около 40 минут. По данным информагенств, в небе над Шереметьево кружат около десяти самолетов. Пилоты ждут разрешения диспетчера снижаться. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.
видео транспорт происшествия Вероника Иващенко
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