Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет.

Лайнер принадлежит латвийской компании Air Baltic. Из-за ЧП полосу пришлось закрыть. В связи с этим администрация воздушной гавани приняла решение ограничить число взлетно-посадочных операций. Это серьезно изменит график прибытия рейсов. Задержка уже составляет около 40 минут. По данным информагенств, в небе над Шереметьево кружат около десяти самолетов. Пилоты ждут разрешения диспетчера снижаться. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.