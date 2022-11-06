Москвичам рассказали о последних событиях российских регионов

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Очевидцы опубликовали кадры горящих грузовиков после аварии под Новосибирском. На трассе возле города Черепаново бензовоз столкнулся с фурой, перевернулся и загорелся. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В результате ДТП погибла пассажирка одного из грузовиков. Оба водителя живы, их госпитализировали.

В Курганской области непогода стала причиной множества ДТП. В регионе даже на время запретили движение пассажирских автобусов. Под запрет попали все регулярные автобусные и школьные перевозки на региональных дорогах, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границ с Тюменской и Свердловской областями.

В Иркутске сегодня из-за тумана не смогли сесть пять самолетов. Лайнеры из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Якутска и Томска перенаправили в Улан-Удэ. Кроме того, пришлось задержать два рейса. Самолеты вылетят только тогда, когда воздушная дымка рассеится, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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