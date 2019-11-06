Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2019, 07:30

Экономика

ЦБ выпустит памятные монеты "Дед Мороз и лето"

ЦБ выпустит памятные монеты "Дед Мороз и лето"

Актуальные новости мира за 6 ноября

Придомовая территория превратилась в трассу на Ростовской улице

"Аэрофлот" предложил отсрочить установку видеокамер в самолетах

Актуальные новости России за 6 ноября

Туринский "Ювентус" приехал в Москву на матч Лиги чемпионов

70% компаний в России не платят за вывоз мусора

Школьников в 10-11 классах ничему не учат – Васильева

Актуальные новости Москвы за 6 ноября

Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево

Новые коллекционные монеты, посвященные советскому мультфильму "Дед Мороз и лето", выпустят в России. На реверсе будет изображен главный герой мультика в окружении троих детей.

Выпустят три варианта таких сувенирных денег. Тираж серебряных монет номиналом 3 рубля составит три тысячи, а монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей изготовят 500 тысяч. На некоторых монетах изображения будут цветными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео экономика культура Иван Лозовой Елена Павлова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика