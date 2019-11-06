ЦБ выпустит памятные монеты "Дед Мороз и лето"

Новые коллекционные монеты, посвященные советскому мультфильму "Дед Мороз и лето", выпустят в России. На реверсе будет изображен главный герой мультика в окружении троих детей.

Выпустят три варианта таких сувенирных денег. Тираж серебряных монет номиналом 3 рубля составит три тысячи, а монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей изготовят 500 тысяч. На некоторых монетах изображения будут цветными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.