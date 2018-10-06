Турист устроил погром в чешском отеле на сумму 1,5 миллиона рублей

В Чехии неизвестный мужчина устроил погром в одном из отелей в Карловых Варах. В интернет попало видео инцидента с камер наблюдения. Дебошир ворвался в гостиницу ночью, выломал дверь, затем он размотал пожарный шланг и начал заливать все вокруг водой. После этого сломал вешалку для одежды на первом этаже и начал ломиться в один из гостиничных номеров. В это время там находилась 70-летняя женщина. Она пригрозила вызвать полицию, и дебошир скрылся. Пожилая женщина, предположила, что хулиган может быть из России, так как он уверенно говорит на русском языке. Владелец отеля оценил ущерб в полмиллиона крон, это примерно 1,5 миллиона рублей. Пока задержать злоумышленника не удалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.