Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

06 октября 2018, 13:15

В мире

Турист устроил погром в чешском отеле на сумму 1,5 миллиона рублей

Турист устроил погром в чешском отеле на сумму 1,5 миллиона рублей

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В Чехии неизвестный мужчина устроил погром в одном из отелей в Карловых Варах. В интернет попало видео инцидента с камер наблюдения. Дебошир ворвался в гостиницу ночью, выломал дверь, затем он размотал пожарный шланг и начал заливать все вокруг водой. После этого сломал вешалку для одежды на первом этаже и начал ломиться в один из гостиничных номеров. В это время там находилась 70-летняя женщина. Она пригрозила вызвать полицию, и дебошир скрылся. Пожилая женщина, предположила, что хулиган может быть из России, так как он уверенно говорит на русском языке. Владелец отеля оценил ущерб в полмиллиона крон, это примерно 1,5 миллиона рублей. Пока задержать злоумышленника не удалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Вероника Иващенко за рубежом
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