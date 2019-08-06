На Тверской ограничено движение из-за аварии

Движение транспорта на улице Тверской затруднено из-за ДТП. Для автомобилистов открыты всего две полосы.

Столкновение произошло в районе дома № 27. Пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Виновника и обстоятельства случившегося устанавливают.