Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Рязанью увеличилось до 7

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Рязанью увеличилось до семи человек. Еще восемь, в том числе 13-летний подросток, госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, обсуждается возможность перевезти их в Рязань. Для этого уже вызвана санавиация.

В ГИБДД сообщили, что у микроавтобуса были российские номера, он зарегистрирован на частное лицо. Перевозка была коммерческой. По предварительным данным, его водитель виновник ДТП. Все пассажиры граждане Таджикистана. Участок трассы не перекрывался.

Сейчас организовано реверсивное движение, там работают сотрудники ГИБДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.