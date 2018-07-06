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06 июля 2018, 17:30

Общество

Синоптики рассказали о погоде в выходные

Синоптики рассказали о погоде в выходные

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Вечером в столице ожидается дождь. Но на температуре это не скажется. В Москве комфортные +22. Чуть теплее воздух может стать в выходные. Однако кратковременные осадки продолжатся. В целом погода вполне соответствует многолетним значениям для этого времени.

В предстоящие выходные дни изменений в синоптической ситуации в атмосфере над столицей не произойдет, поэтому характер погоды не изменится. Москвичей и гостей столицы в выходные дни ожидает типичная погода начала июля. Будет облачно с прояснениями, местами преимущественно в послеполуденное время возможны небольшие кратковременные дожди, ветер ожидается слабый до умеренного по направлению от юго-западного до северо-западного, температура в дневные часы в мегаполисе +22...+24 градуса, и от +20 до +25 по области. Жара вернется в Москву на новой неделе, уже со вторника будет выше 25 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Полина Соловьева общество погода

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