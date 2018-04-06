Роскомнадзор подал в Таганский суд иск о блокировке Telegram на территории России. В среду истек 15-дневный срок, который ведомство отвело компании на то, чтобы предоставить ключи для дешифровки сообщений. Руководство мессенджера продолжает утверждать, что это невозможно как юридически, так и технически из-за особенностей автоматического шифрования.

Сейчас юристы Telegram готовят возражения по иску. Процесс может растянуться на несколько месяцев, а то и на год. Впрочем, у Роскомнадзора, по закону, есть возможность добиться ограничения доступа к мессенджеру еще до решения суда – говорят адвокаты. Как реагируют на информацию о блокировке Telegram в России – в сюжете телеканала Москва 24.