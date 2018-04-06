Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля 2018, 18:30

Общество

Как реагируют на информацию о блокировке Telegram в России

Как реагируют на информацию о блокировке Telegram в России

Семья погибшего при пожаре в ТЦ "Персей для детей" получит 1 млн рублей

Капитана крымского судна "Норд" отпустили из-под стражи

"Москва и мир": ЧМ-2018 и санкции против России

"Это наш город": москвичи смогут выбрать бесплатные тренировки на свежем воздухе

Павильон "Космос" на ВДНХ заработает после реконструкции 12 апреля – Собянин

Саввинскую набережную начали очищать от грязи после зимы

"Специальный репортаж": скелет в шкафу

Коллеги прокомментировали назначение Владимира Машкова худруком "Табакерки"

Новый худрук "Табакерки" Владимир Машков дал эксклюзивное интервью

Роскомнадзор подал в Таганский суд иск о блокировке Telegram на территории России. В среду истек 15-дневный срок, который ведомство отвело компании на то, чтобы предоставить ключи для дешифровки сообщений. Руководство мессенджера продолжает утверждать, что это невозможно как юридически, так и технически из-за особенностей автоматического шифрования.

Сейчас юристы Telegram готовят возражения по иску. Процесс может растянуться на несколько месяцев, а то и на год. Впрочем, у Роскомнадзора, по закону, есть возможность добиться ограничения доступа к мессенджеру еще до решения суда – говорят адвокаты. Как реагируют на информацию о блокировке Telegram в России – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество суды Роман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика