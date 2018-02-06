Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 9 февраля. По всему городу будут работать 25 площадок, большинство – в центре. Об этом сегодня доложили Сергею Собянину на заседании президиума правительства Москвы.

Для жителей и гостей столицы приготовили большую программу: театральные постановки, карнавальные шествия, мастер-классы по народным промыслам и, конечно же, вкусное угощение. Можно будет попробовать более 170 видов блинов с разными начинками. В фестивале участвуют почти 200 торговых предприятий. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.