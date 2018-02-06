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06 февраля 2018, 14:30

Город

Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 9 февраля

Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 9 февраля

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Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 9 февраля. По всему городу будут работать 25 площадок, большинство – в центре. Об этом сегодня доложили Сергею Собянину на заседании президиума правительства Москвы.

Для жителей и гостей столицы приготовили большую программу: театральные постановки, карнавальные шествия, мастер-классы по народным промыслам и, конечно же, вкусное угощение. Можно будет попробовать более 170 видов блинов с разными начинками. В фестивале участвуют почти 200 торговых предприятий. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город фестивали праздники Светлана Милорадова
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