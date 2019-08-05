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05 августа 2019, 21:15

Происшествия

В районе с горящим складом боеприпасов в Красноярском крае объявлен режим ЧС

В районе с горящим складом боеприпасов в Красноярском крае объявлен режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории Ачинского района Красноярского края, где горит склад боеприпасов. Для борьбы с пожаром военные задействуют роботов.

Взрывы снарядов слышны уже несколько часов подряд. Из-за ЧП ограничено движение на участке Красноярской железной дороги, задерживаются поезда между Москвой и Абаканом.

Закрыта также часть воздушного пространства. Осколки разлетаются в радиусе 15-ти километров. По предварительным данным, на складе может находиться более 40 тысяч снарядов.

Из ближайших сел, а также из местного детского лагеря на автобусах уже вывезли около шести тысяч человек. Еще 11 тысяч жителей планируют эвакуировать из города Ачинска.

Помощь в эвакуации окажет Росгвардия. Развернуты пункты временного размещения. Глава региона сообщил, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе ребенок. По данным врачей, у них ожоги и осколочные ранения.

Поверку начали военные следователи. В Минобороны сообщили, этот склад планировалось расформировать к 2022 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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