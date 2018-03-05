Каких манекенщиц отбирают на свои показы всемирно известные дизайнеры

В интернете обсуждают нашумевший показ Gucci на неделе моды в Милане, в котором дебютировала российская модель Ольга Запивохина. Девушка, недавно пережившая сложную операцию на черепе, вдохновила дизайнеров на неординарное шоу в больничном стиле.

Чем руководствуются всемирно известные кутюрье при выборе моделей и как добиться успеха на лучших подиумах мира – в сюжете телеканала Москва 24.