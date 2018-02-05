Энергоснабжение полностью восстановили в Подмосковье

Энергоснабжение в Подмосковье полностью восстановили. Об этом сообщили в "Мособлэнерго".

Ранее около трех тысяч семей остались без света. Обрывы проводов были в 14-ти районах области. По сообщению МЧС, сильнее всего от стихии пострадали районы на востоке и на западе.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадавших из-за снегопада нет. Узнать подробную информацию о энергоснабжении можно по номеру горячей линии "МОЭСК" и контакт-центра "Мособлэнерго". Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.