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05 февраля 2018, 08:00

Происшествия

Энергоснабжение полностью восстановили в Подмосковье

Энергоснабжение полностью восстановили в Подмосковье

Военные и курсанты МЧС присоединились к уборке снега в Москве и области

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Энергоснабжение в Подмосковье полностью восстановили. Об этом сообщили в "Мособлэнерго".

Ранее около трех тысяч семей остались без света. Обрывы проводов были в 14-ти районах области. По сообщению МЧС, сильнее всего от стихии пострадали районы на востоке и на западе.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадавших из-за снегопада нет. Узнать подробную информацию о энергоснабжении можно по номеру горячей линии "МОЭСК" и контакт-центра "Мособлэнерго". Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия общество погода Иван Базанов Ксения Седунова
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