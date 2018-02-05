Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля 2018, 08:00

Город

Военные и курсанты МЧС присоединились к уборке снега в Москве и области

Военные и курсанты МЧС присоединились к уборке снега в Москве и области

"Утро": плотный поток движется на шоссе Энтузиастов

Расчистка снега на путях МЖД и МЦК идет в круглосуточном режиме

Более полусотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

"Утро": снегопад полностью прекратится в столичном регионе к середине недели

Что делать в случае отмены рейса

Пользователи Сети прокомментировали обстановку на московских улицах

Водитель бросил свой автомобиль прямо на трамвайных путях в Коптево

Собянин сообщил о свободном посещении школ из-за снегопада

Оранжевый уровень погодной опасности действует в столице

В Москве и Подмосковье к уборке снега присоединились военные, а также курсанты МЧС. Сотни человек взялись за лопаты, чтобы помочь расчистить тротуары и дороги. В первую очередь убирают улицы, где живут люди с инвалидностью и ветераны. Под особым контролем – и территории детских садов, школ и других социальных объектов.

Также военные и спасатели помогают службам ЖКХ пилить и вывозить упавшие из-за снега деревья, а сотрудникам ГИБДД – контролировать особо аварийные участки дороги. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео ЖКХ город общество погода дороги Иван Базанов Ксения Седунова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика