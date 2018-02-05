Военные и курсанты МЧС присоединились к уборке снега в Москве и области

В Москве и Подмосковье к уборке снега присоединились военные, а также курсанты МЧС. Сотни человек взялись за лопаты, чтобы помочь расчистить тротуары и дороги. В первую очередь убирают улицы, где живут люди с инвалидностью и ветераны. Под особым контролем – и территории детских садов, школ и других социальных объектов.

Также военные и спасатели помогают службам ЖКХ пилить и вывозить упавшие из-за снега деревья, а сотрудникам ГИБДД – контролировать особо аварийные участки дороги. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.