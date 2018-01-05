В гаджетах Apple обнаружился дефект

В продукции Apple обнаружился дефект. Критическая уязвимость процессоров коснулась всех моделей iMac и iPhone. Сообщение об этом появилось на сайте корпорации. Накануне стало известно, что в процессорах сразу нескольких крупных производителей нашли изъян, который позволяет обычным пользователям найти место хранения кофиденциальной информации. В Apple пообещали защитить клиентов и выпустить обновление. Впрочем, отметили, что воспользоваться ошибкой можно, лишь загрузив на устройство вредоносное програмное обеспечение. Поэтому скачивать программы порекомендовали только из проверенных источников.