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09:45

Историческое здание загорелось в Саратове

видео Иван Лозовой регионы

Историческое здание загорелось в Саратове. Огонь распространился на почти 2000 квадратов. Дом 1850-х годов постройки. Деревянные перекрытия сгорели очень быстро, пламя охватило весь четвертый этаж.

Здание считается объектом культурного наследия, оно находится в аварийном состоянии, что сильно осложнило работу пожарных. Верхние этажи не эксплуатировались, лестницы внутри были все разобраны, входы в здание заварены. Огонь тушили более ста человек, к этой минуте пожар ликвидировали.

В Новосибирске заметили дрифтующий катафалк. Это видео сняли рядом с одним из торговых центров. Водитель лихо наворачивал круги на заснеженной трассе. Надеемся, внутри катафалка никого не было. Иначе выражение "перевернулся в гробу" обрело бы буквальное значение.

В Нижнекамске противники вакцинации и антиковидных ограничений захватили торговый центр. Устроили акцию две женщины. На видео они стоят у входа в ТЦ, громко зачитывают закон и всех пропускают без QR-кодов. Охрана при этом ничего не делает.

Местные жители говорят, что женщины не первый раз устраивают подобные акции. Пока неизвестно, понесут ли активистки какую-то ответственность за такие действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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