Фестиваль "День народного единства" в Москве подошел к концу

По случаю Дня народного единства 26-метровая карта России появилась на огромном экране павильона МЦД. Он расположен возле Киевского вокзала. По-новому выглядят и фасады домов на Новом Арбате.

Все выходные дни в городе продолжался масштабный фестиваль. Посетителей ждали национальные спектакли, бесплатные экскурсии, мастер-классы по рукоделию и разнообразные уличные игры и состязания.

В каждом парке была своя развлекательная программа, а также фудкорты и ярмарки. Там можно было попробовать традиционные блюда и необычные продукты даже из самых удаленных регионов страны.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.