Названы условия перехода на четырехдневку

Повышение реальных доходов населения и производительности труда. Такие условия назвал министр экономического развития Максим Орешкин для обсуждения возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю.

С заявлением Орешкин выступил на Восточном экономическом форуме, на котором также рассказал, что российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения.

По словам министра, если человек оказался в трудной долговой ситуации, это отчасти вина банка. Он тоже должен нести издержки в подобных случаях. Орешкин уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.