Собянин сделал соцдистанцирование обязательным для всех учреждений

04 апреля 2020, 21:30
Сергей Собянин обязал предприятия и учреждения Москвы принять меры против распространения вируса. Большая часть продолжают работать.
По словам мэра, важно, чтобы они обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование в 1,5 метра между работниками и посетителями. И это уже не рекомендация, а обязанность.
Кроме того, определены органы исполнительной власти города Москвы, которые вправе составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В список, в частности, входит Департамент торговли и услуг, Префектуры округов и управы районов, Департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция и другие.
Сергей Собянин пояснил, что, как только опасность распространения нового коронавируса серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.
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