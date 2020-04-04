Собянин сделал соцдистанцирование обязательным для всех учреждений

Сергей Собянин обязал предприятия и учреждения Москвы принять меры против распространения вируса. Большая часть продолжают работать.

По словам мэра, важно, чтобы они обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование в 1,5 метра между работниками и посетителями. И это уже не рекомендация, а обязанность.

Кроме того, определены органы исполнительной власти города Москвы, которые вправе составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В список, в частности, входит Департамент торговли и услуг, Префектуры округов и управы районов, Департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция и другие.

Сергей Собянин пояснил, что, как только опасность распространения нового коронавируса серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.